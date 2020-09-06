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Странные традиции первой брачной ночи 

Елена Красовская 19 часов назад
Ролик рассказывает о традициях первой брачной ночи, бытовавших у наших предков, которые сегодняшним жителям планеты кажутся странным и даже смешными. Так, в эпоху Средневековья во время женитьбы своего вассала феодал имел право провести ночь с невестой. А вот в Шотландии было принято всячески мешать уединению новобрачных. Почему филиппинцы не пускают жениха и невесту сразу после свадебного застолья в спальню и зачем новоиспечённые американские мужья выбивают молодым жёнам зубы, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» назвал обыденные фразы, выдающие человека, который никогда не разбогатеет.
Истории , Видео
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