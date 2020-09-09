Мужчина без отпечатков пальцев удивил Сеть

Мужчина опубликовал на портале Reddit фотографию своей руки без отпечатков пальцев и удивил пользователей Сети.

Он рассказал, что из-за своей особенности у него постоянно выскальзывают предметы из рук. Один из пользователей написал, что отпечатков может не быть из-за сильной экземы. Кто-то поделился своей историей: