Мужчина без отпечатков пальцев удивил Сеть

Мужчина опубликовал на портале Reddit фотографию своей руки без отпечатков пальцев и удивил пользователей Сети.
Фото: Jgmanfour / RedditJgmanfour / Reddit
Он рассказал, что из-за своей особенности у него постоянно выскальзывают предметы из рук. Один из пользователей написал, что отпечатков может не быть из-за сильной экземы. Кто-то поделился своей историей:
«Такое и со мной случилось. Однажды я пыталась пройти контроль по прилету в Турцию и мне нужно было приложить палец. Это было фиаско! Меня едва согласились пустить в страну».
Некоторые пошутили, что мужчина может совершить преступление, и его не поймают.