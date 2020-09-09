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Мужчина без отпечатков пальцев удивил пользователей Сети

Анастасия Иванова
3 часа назад
Мужчина опубликовал на портале Reddit фотографию своей руки без отпечатков пальцев и удивил пользователей Сети.
Мужчина без отпечатков пальцев удивил Сеть
Фото: Jgmanfour / RedditJgmanfour / Reddit
Он рассказал, что из-за своей особенности у него постоянно выскальзывают предметы из рук. Один из пользователей написал, что отпечатков может не быть из-за сильной экземы. Кто-то поделился своей историей:
«Такое и со мной случилось. Однажды я пыталась пройти контроль по прилету в Турцию и мне нужно было приложить палец. Это было фиаско! Меня едва согласились пустить в страну».
Некоторые пошутили, что мужчина может совершить преступление, и его не поймают.
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