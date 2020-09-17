Рыбак поймал самую быструю в мире акулу 

Житель английского города Херефорд поймал акулу-мако весом полтонны. Эту рыбу считают самой быстрой акулой в мире, она способна развить скорость до 74 километров в час. Видео улова опубликовала газета The Sun.

Роб Ренни выловил акулу размеров в 3,4 метра в длину. Он уверена, что его улов в два раза превысил рекорд Великобритании, который был установлен в 1971 году. Тогда была поймана акула-мако, весом 227 килограммов. А Ронни утверждает, что его улов весит около 540 килограммов.

Для рекорда нужно было убить рыбу, чего Ронни делать категорически не хотел. И в итоге, рыбак решил отпустить акулу-мако.