Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыбак поймал самую быструю в мире акулу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Житель английского города Херефорд поймал акулу-мако весом полтонны. Эту рыбу считают самой быстрой акулой в мире, она способна развить скорость до 74 километров в час. Видео улова опубликовала газета The Sun.
Роб Ренни выловил акулу размеров в 3,4 метра в длину. Он уверена, что его улов в два раза превысил рекорд Великобритании, который был установлен в 1971 году. Тогда была поймана акула-мако, весом 227 килограммов. А Ронни утверждает, что его улов весит около 540 килограммов.
Для рекорда нужно было убить рыбу, чего Ронни делать категорически не хотел. И в итоге, рыбак решил отпустить акулу-мако.
Ранее «Рамблер» писал о том, что хозяйка озадачила пользователей Сети своим ремонтом.
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самое массовое убийство людей крокодилами
Самое массовое убийство людей крокодилами
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Что будет, если человек попадет в черную дыру
Что будет, если человек попадет в черную дыру
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
00:40
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
Безумный мир
Кем был Шекспир на самом деле
04:06
Кем был Шекспир на самом деле
Люди
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
11:54
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
Безумный мир
Мать заперла красавицу-дочь на 25 лет в чулане
03:24
Мать заперла красавицу-дочь на 25 лет в чулане
Люди
Как Горбачев за бесценок продал страну
23:49
Как Горбачев за бесценок продал страну
Истории
Треснувший на танцовщице костюм показал лишнее
00:34
Треснувший на танцовщице костюм показал лишнее
Люди
Знаменитости, погибшие из-за нелепых случайностей
08:17
Знаменитости, погибшие из-за нелепых случайностей
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение