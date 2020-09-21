«Неудобные артефакты», обескураживающие ученых 

Ролик рассказывает об археологических находках, которые учёные пока не могут объяснить. Найденные археологами вещи часто помогают раскрыть загадки истории, но иногда они сами становятся загадками, ответы на которые ищут десятки лет. Правда, историки предпочитают о подобных находках молчать, ведь они могут разрушить официальную историю цивилизации. Какие же артефакты скрывают специалисты? Смотрите видео и узнайте о так называемых «неудобных артефактах».