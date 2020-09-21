Названа причина смерти князя Владимира и его сына

Онколог рассказал, что в летописях есть информация о том, что правители России князь Владимир и Ярослав Мудрый скончались от рака.

Князь Владимир, живший в X веке, считается Крестителем Руси, и Русской православной церковью признал святым. А его сын Ярослав Мудрый почитается как благоверный князь. При нем был составлен первый свод законов древнерусского права — «Русская правда».