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Названа причина смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названа причина смерти князя Владимира и его сына
Фото: wikipedia.org
Причину смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого назвал главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн в прямом эфире всероссийской акции «Неделя здоровья». Об этом сообщают РИА Новости.
Онколог рассказал, что в летописях есть информация о том, что правители России князь Владимир и Ярослав Мудрый скончались от рака.
Князь Владимир, живший в X веке, считается Крестителем Руси, и Русской православной церковью признал святым. А его сын Ярослав Мудрый почитается как благоверный князь. При нем был составлен первый свод законов древнерусского права — «Русская правда».
Ранее «Рамблер» писал о том, почему у древнеегипетских статуй нет носов.
Истории , Андрей Каприн , Ярослав Мудрый , Минздрав РФ , РПЦ
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