Блогершу высмеяли за маску на пляже

Блогер из Австралии Стефани Миллер подверглась критике за свою фотографию на пляже. Снимок девушка опубликовала в своем профиле. Публикация собрала более 63 тысяч лайков и более 300 комментариев.

@stephclairesmith

Многие пользователи упрекали Стефани в бесполезности ношения масок на пляже. А девушка якобы "хайпует" на теме пандемии, поэтому специально надела маску даже в том случае, когда она совсем не нужна:

"Маска здесь не работает, зачем ты ее вообще надела?",

— спрашивает @denise_fitmum.

"Не понимаю, а какой смысл в маске на открытом воздухе?",

— задается вопросом @kurver13.

"Сними маску! Не все, что тебе говорят делать, нужно воспринимать буквально. Носить маску на открытом воздухе — это совершенно не то же самое, что использовать ее в людном месте".

На профиль Стефани в Инстаграме подписано полтора миллиона человек.