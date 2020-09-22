Фото «кровавого» яблока обескуражило пользователей

Фотография яблока, мякоть которого имеет такой же цвет, как и весь плод, восхитила пользователей Сети. Снимок появился на развлекательном портале Reddit и пост быстро набрал популярность.

Один из пользователей окрестил яблоко "кровавым", другой назвал его подходящим для злодеев из сказок. Один из комментаторов отметил, что эти яблоки отлично подходят для приготовления блюд, так как сохраняют свой красный цвет во время готовки, а не становятся коричневыми, как это делают плоды других сортов.

reddit

Некоторые пользователи отметили, что фотография породила оптическую иллюзию, так как не сразу понятно, что яблоко надкусано.

Один из комментаторов отметил, что на вкус яблоко мало чем отличается от других плодов.