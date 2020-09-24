Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который уже к октябре отправится на Международную космическую станцию, рассказал, что будет делать в случае, если встретит представителей внеземных цивилизаций. Его слова приводит РИА Новости.
"Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день",
— рассказал он.
Также он отметил, что на самом деле нет каких-то четких инструкций, как поступать в подобных случаях, так как до сих пор никто не сталкивался с "проявлением внимания" со стороны инопланетян.
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