Раскрыты планы СССР по использованию Луны 

Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней. Об этом сказано в рассекреченных документах, размещенных на сайте "Роскосмоса"

В документах также сказано, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.

Первые запуски в рамках создания лунной базы должны были произойти в 1973 году. Однако 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома Байконур закончились авариями. Из-за случившегося советскую лунную программу вынуждены были закрыть.