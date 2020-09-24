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Раскрыты планы СССР по использованию Луны 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Раскрыты планы СССР по использованию Луны
Фото: depositphotos.com
Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней. Об этом сказано в рассекреченных документах, размещенных на сайте "Роскосмоса".
В документах также сказано, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.
Первые запуски в рамках создания лунной базы должны были произойти в 1973 году. Однако 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома Байконур закончились авариями. Из-за случившегося советскую лунную программу вынуждены были закрыть.
Раннее «Рамблер» писал о то, что космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами.
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Истории , Роскосмос
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