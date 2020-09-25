Мистические находки, сделанные на дне океана 

Ролик рассказывает о необычных находках, сделанных учёными и энтузиастами в морских глубинах. Иногда такие находки помогают отыскать ответы на исторические загадки, в других случаях сами становятся загадками. Ролик расскажет о затонувшем много веков назад и найденном в начале двухтысячных Гераклионе, потерянном в годы Второй мировой и вновь обретённом в новом тысячелетии военном корабле и поразительных строениях, которые обнаружили в водах Японии.