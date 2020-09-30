"Русский Хатико" из Приморья нашел нового хозяина

Животное получило кличку "русский Хатико" из-за того, что две недели жил на железнодорожной платформе и ждал своего хозяина, который его бросил. Местные жители обратили внимание на собаку 11 сентября и начали ее подкармливать. После этого они стали искать новый дом одинокому псу.

В итоге хозяйка для животного нашлась. Свое имя она афишировать не стала и рассказала, что дала ему новую кличку Верный. Кроме того, владелица животного пообещала, что никому его не отдаст даже в том случае, если за ним вернется прежний хозяин.