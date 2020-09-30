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"Русский Хатико" из Приморья нашел нового хозяина

Елизавета Назарова
46 минут назад
Собака, которая в Приморье ждала своего хозяина, нашла новый дом. Об этом сообщает РИА Новости.
Животное получило кличку "русский Хатико" из-за того, что две недели жил на железнодорожной платформе и ждал своего хозяина, который его бросил. Местные жители обратили внимание на собаку 11 сентября и начали ее подкармливать. После этого они стали искать новый дом одинокому псу.
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В итоге хозяйка для животного нашлась. Свое имя она афишировать не стала и рассказала, что дала ему новую кличку Верный. Кроме того, владелица животного пообещала, что никому его не отдаст даже в том случае, если за ним вернется прежний хозяин.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как собаке дали пожизненный срок в тюрьме.
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