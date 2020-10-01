Пример из учебника оказался не по силам взрослым

Тереза Хоппер, мама ученика второго класса, опубликовала в группе на Facebook математическую задачку, которая вызвала сложность как у ребенка, так и у нее самой. Она решила обратиться за помощью к другим людям в надежде, что кто-то сможет ей помочь.

Она пояснила, что в своем ответе не до конца уверена, потому что сомневается, что верно поняла то, что именно от нее требуется сделать.

По условиям задачи, у Карлы было три фишки по 100 единиц, 17 фишек по 10 единиц и 16 фишек по единице. Решающему предлагалось ответить на два вопроса: может ли Карла составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек и может ли она сделать это, использовав все фишки без остатка.

У пользователей Сети задача вызвала негодование. Многие отмечали, что в свое время решали задачи значительно проще этой, а один из пользователей добавил, что у него есть степень по математике, но он тоже не до конца понимает, что именно хотели сказать составители примера.

Тем не менее, задача была решена. В первом ответе нужно сложить по одинаковому числу фишек из каждой категории. Например, 172 — одну за 100, семь за 10 и 2 за единицу. Во втором же вопросе речь шла о том, чтобы сложить все фишки и поделить их на два. Таким образом, правильным ответом будет 243.