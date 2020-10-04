Названы провоцирующие конфликты фразы

Эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова назвала фразы, которые могут спровоцировать конфликт. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Специалист рассказала, что универсальной фразы, вызывающей негативную реакцию, нет. Однако есть выражения, которые негативно окрашивают коммуникацию. Например, «Ну да, да, конечно» и «Я так и думал». Эти фразы содержат пассивную агрессию. Они могут спровоцировать давление на совесть или жалость у людей, а также вызвать недовольство.

Светлана Пешенькова порекомендовала высказывать свое мнение только тогда, когда человек дал на это свое согласие: нужно спрашивать у собеседника, готов ли он к обратной связи.

Эксперт также посоветовала не использовать формулировки с обвинительными интонациями. Например: «Ты должен». Лучше вместо этого сказать: «Мне кажется» или «Мы можем попробовать иначе».