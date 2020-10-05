Обнаружены планеты лучше Земли

Астробиологи из Университета штата Вашингтон нашли несколько десятков планет. По мнению ученых, там лучше условия для жизни, чем на Земле. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.

Специалисты описали сверхпригодные для жизни планеты. Они больше, теплее, влажнее и старше Земли. По словам астробиологов, эти планеты вращаются вокруг не очень активных звезд, которые имеют продолжительность жизни больше, чем Солнце. Находятся они на расстоянии свыше ста световых лет.

Ученые представили 24 кандидата. Одна из планет соответствует всем четырем критериям для жизни, которые указали эксперты. Они ограничили круг поиска до систем с похожими на Землю условиями, которые находятся в пределах обитаемой зоны своих звезд, где возможно существование жидкой воды.