Специалист рассказал, что значит эхо по телефону

Во время разговора по телефону иногда возникает эхо — оно мешает дальше вести диалог и сбивает с толку. Руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Данилов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, почему оно возникает.

Как отметил эксперт, эхо может возникнуть по нескольким причинам и бывает двух видов: гибридное и акустическое.

"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля",

— заключил Данилов, добавив, что с прослушиванием телефонных разговоров появление эха никак не связано.