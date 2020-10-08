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Специалист рассказал, что значит эхо при разговоре по телефону 

Стелла Шмель 4 часа назад
Специалист рассказал, что значит эхо по телефону
Фото: depositphotos.com
Во время разговора по телефону иногда возникает эхо — оно мешает дальше вести диалог и сбивает с толку. Руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Данилов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, почему оно возникает.
Как отметил эксперт, эхо может возникнуть по нескольким причинам и бывает двух видов: гибридное и акустическое.

"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля",

— заключил Данилов, добавив, что с прослушиванием телефонных разговоров появление эха никак не связано.
Ранее "Рамблер" писал, что были названы самые необычные посылки россиян.
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