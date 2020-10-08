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Мужчина поменял документы и узнал тайну своей семьи 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В Китае семья воссоединилась с пропавшим 31 год назад сыном. На видео их встречи обратило внимание издание Daily Mail.
Известно, что в 1989 году незнакомец украл годовалого мальчика по имени Шувэнь у его родителей — Лэя и Цзян. До этого мужчина неделю жил в их доме, представившись путешественником из другой провинции. Преступник вошел в доверие к паре и даже заплатил им денег за проживание. И когда оба родителя ушли из дома, мужчина сбежал с их сыном.
Лэй и Цзян обратились в полицию, однако им не смогли помочь из-за недостатка информации о похитителе. И так получилось, что дело оставалось открытым на протяжении трех десятилетий. Все это время ребенок рос в приемной семье и не подозревал о тайне своего происхождения.
В начале 2020 года Шувэнь пришел в полицию, чтобы поменять удостоверение личности, истекшее из-за возраста. В рамках процедуры у него взяли кровь и сопоставили его ДНК с национальной базой. И тогда полицейские сообщили мужчине, что он был похищен у биологических родителей 31 год назад.
29 сентября его биологическим родителям сообщили, что нашли их сына, а во вторник, 6 октября, он приехал на встречу с ними.
Сейчас Шувэнь женат и у него есть двое сыновей, он также владеет ресторанам. После встречи с Лэй и Цзян растроганный мужчина заявил, что будет заботиться о биологических родителях и привозить к ним жену и детей как можно чаще.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы самые необычные посылки россиян.
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