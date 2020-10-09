Упражнение для первоклассника озадачило взрослых

В Сети появилось очередное домашнее задание для школьников, разобраться с которым родители могут с трудом.

На своей странице в Twitter американка опубликовала задачу из учебника по математике друга ее сына-первоклассника. Женщина призналась, что так и не поняла, как выполнить задание.

В условии задачи сказано, что ребенку необходимо сделать картинки равными, используя «математические рисунки», а затем «соединить их знаком равно». Женщина призналась, что так и не сумела понять, «что ребенку нужно сделать в этом задании».

Twitter

Позже она добавила комментарий, что они с другом, поразмыслив некоторое время над заданием, решили, что автор учебника «математическим рисунком» назвал каждый изображенный на картинке фрукт. Следовательно, решили взрослые, ученикам, по всей видимости, нужно просто нарисовать пять фруктов, чтобы сделать рисунки одинаковыми.

Подписчики женщины поспешили прийти на помощь родительнице и посоветовали ей полистать тетрадь, в которой ребенок выполнял классную работу, поскольку наверняка подобное задание дети делали в классе.