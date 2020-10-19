Кинологи назвали игрушки, опасные для собак 

Российская кинологическая федерация (РКФ) рассказала РИА Новости, какие игрушки из зоомагазинов и не только могут представлять опасность для собак.

"Неправильный выбор игрушки для своей любимой собаки может привести к неприятным последствиям. В лучшем случае собака не заинтересуется игрушкой, в худшем — пострадает или причинит себе вред. Поэтому я советую всегда обращать внимание на материал, из которого сделана игрушка, на ее размер и дополнительные маленькие детали. Чтобы игра не закончилась травмой для собаки, внимательно относитесь к выбору игрушек",

По словам специалиста, даже самая безобидная на первый взгляд игрушка, может быть опасна для питомца. Чтобы избежать травм, не следует оставлять собаку одну во время игры. Кроме того, при покупке нужно отдавать предпочтение игрушкам из натуральных материалов, таких как хлопок, дерево, высушенные жилы:

"Высококачественная мягкая резина, латекс и силикон также вполне безопасны для питомца",

— рассказал Голубев.

Эксперт также рекомендовал подбирать игрушки под размер пасти собаки, чтобы она не могла их проглотить или пораниться мелкими деталями:

"Проглотить маленький мячик не составит труда для крупной собаки. А если такой мячик не имеет специальной веревки, то есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку. Такие игрушки также не стоит покупать".

Вдобавок к этому специалист посоветовал отказаться от игр с пластиковыми бутылками, мячами-прыгунами и игрушками из вспененного поливинилхлорида.