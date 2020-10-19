Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кинологи назвали игрушки, опасные для собак 

Мира Маркина 3 часа назад
Кинологи назвали игрушки, опасные для собак
Фото: depositphotos.com
Российская кинологическая федерация (РКФ) рассказала РИА Новости, какие игрушки из зоомагазинов и не только могут представлять опасность для собак.

"Неправильный выбор игрушки для своей любимой собаки может привести к неприятным последствиям. В лучшем случае собака не заинтересуется игрушкой, в худшем — пострадает или причинит себе вред. Поэтому я советую всегда обращать внимание на материал, из которого сделана игрушка, на ее размер и дополнительные маленькие детали. Чтобы игра не закончилась травмой для собаки, внимательно относитесь к выбору игрушек",

— пояснил президент РКФ Владимир Голубев.
По словам специалиста, даже самая безобидная на первый взгляд игрушка, может быть опасна для питомца. Чтобы избежать травм, не следует оставлять собаку одну во время игры. Кроме того, при покупке нужно отдавать предпочтение игрушкам из натуральных материалов, таких как хлопок, дерево, высушенные жилы:

"Высококачественная мягкая резина, латекс и силикон также вполне безопасны для питомца",

— рассказал Голубев.
Эксперт также рекомендовал подбирать игрушки под размер пасти собаки, чтобы она не могла их проглотить или пораниться мелкими деталями:

"Проглотить маленький мячик не составит труда для крупной собаки. А если такой мячик не имеет специальной веревки, то есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку. Такие игрушки также не стоит покупать".

Вдобавок к этому специалист посоветовал отказаться от игр с пластиковыми бутылками, мячами-прыгунами и игрушками из вспененного поливинилхлорида.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как собаке дали пожизненный срок.
Видео дня. Сумасбродная жизнь самого богатого гения мира
Комментарии 1
Истории , Владимир Голубев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем изначально придумали «веревку дьявола»
Зачем изначально придумали «веревку дьявола»
Россиянам рассказали, как дезинфицировать смартфон
Россиянам рассказали, как дезинфицировать смартфон
Почему русских хоронят через три дня после смерти
Почему русских хоронят через три дня после смерти
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег»
00:26
Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег»
Безумный мир
Корейская компартия завербовала красотку-блогера
03:08
Корейская компартия завербовала красотку-блогера
Люди
Россиянин показал, как приводит в чувство пьяных ежей
01:28
Россиянин показал, как приводит в чувство пьяных ежей
Безумный мир
Дональд Трамп избавился от любимой челки
00:50
Дональд Трамп избавился от любимой челки
Люди
Что находят космонавты в космосе
01:28
Что находят космонавты в космосе
Безумный мир
На видео попала человеколюбивая белуха
00:55
На видео попала человеколюбивая белуха
Безумный мир
Сумасбродная жизнь самого богатого гения мира
12:36
Сумасбродная жизнь самого богатого гения мира
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение