Рыбак три минуты боролся с пойманным крокодилом 

Житель австралийского штата Квинсленд поймал на удочку крокодила. Об этом сообщает сайт телеканала 7news.

Джим ловил белых окуней и, неожиданно для себя, поймал некий крупный предмет. Рыбак предположил, что крючок зацепился за большую палку или ловушку для крабов. Мужчин стал наматывать удочку, и через несколько секунд на поверхности воды появился крупный крокодил. Рептилия была размером почти два с половиной метра.

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Джим пытался отцепить снасть от животного, однако этому препятствовали многократные попытки рептилии уплыть. После трехминутной борьбы крючок соскочил с крокодила. Рыбак не пострадал.