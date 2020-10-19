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Рыбак три минуты боролся с пойманным крокодилом 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Рыбак три минуты боролся с пойманным крокодилом
Фото: depositphotos.com
Житель австралийского штата Квинсленд поймал на удочку крокодила. Об этом сообщает сайт телеканала 7news.
Джим ловил белых окуней и, неожиданно для себя, поймал некий крупный предмет. Рыбак предположил, что крючок зацепился за большую палку или ловушку для крабов. Мужчин стал наматывать удочку, и через несколько секунд на поверхности воды появился крупный крокодил. Рептилия была размером почти два с половиной метра.
7news.com.au
Джим пытался отцепить снасть от животного, однако этому препятствовали многократные попытки рептилии уплыть. После трехминутной борьбы крючок соскочил с крокодила. Рыбак не пострадал.
Ранее «Рамблер» писал о том, что кинологи назвали игрушки, опасные для собак.
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