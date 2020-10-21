В МЧС объяснили, как безопасно сделать селфи 

Пресс-служба ГУМЧС России по Новосибирской области в беседе с РИА Новости рассказала, как сделать безопасное селфи.

По словам спасателей, ради уникальной фотографии порой люди идут на рискованные и необдуманные поступки, которые могут стоить им жизни. Специалисты МЧС обратились к гражданам с просьбой не пренебрегать своей безопасностью и соблюдать ряд правил при создании селфи:

"Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением. Не держите в руках объекты, представляющие опасность, такие, как острые предметы и оружие, работающие электроприборы, строительные инструменты, источники открытого огня".

Кроме того, специалисты посоветовали не забывать о равновесии:

"Особенной популярностью в последнее время пользуются селфи, сделанные на высоте. Головокружительные пейзажи — это не только красиво, но и опасно. Необходимо опираться на объекты и конструкции, которые надежно закреплены".

И наконец, спасатели напомнили, что создание селфи абсолютно не совместимо с некоторыми вещами: