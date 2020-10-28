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Клиент ресторана съел пиццу «ужасным» способом и прослыл монстром 

Мира Маркина 3 часа назад
Клиент съел пиццу «ужасным» способом и прослыл монстром
Фото: depositphotos.com
Англичанин, посетивший ресторан в городе Олтрингем, съел пиццу "оригинальным" способом и прослыл монстром в Сети. Пост с фотографией его тарелки выложил Twitter-аккаунт ресторана.
@Honest_Crust
На снимке видно, что клиент ел пиццу ножом и вилкой и съел лишь центральную часть с начинкой, оставив корочку нетронутой.

"2020-й, почему ты хочешь сделать нам так больно?",

— гласит подпись к фото.
Пользователи Сети были возмущены поступком посетителя и назвали его способ есть пиццу "ужасным":

"Этот клиент монстр",

"Никогда не доверяй человеку, который ест пиццу ножом и вилкой".

При этом у посетителя нашлись и защитники. Один из них обвинил ресторан в том, что к пицце не подали соус для того, чтобы макать в него корочки. Другой предположил, что клиент сидел на диете и таким образом хотел снизить калорийность блюда.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, в каких случаях можно не платить в ресторане.
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