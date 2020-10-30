Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶

Названы счастливые номера квартир 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Названы счастливые номера квартир
Фото: depositphotos.com
Эксперты агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости» провели исследование и назвали счастливые номера для квартир. Об этом сообщается в материалах, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».
Специалисты рассказали, что счастливыми номерами считаются те, в которых повторяется несколько одинаковых цифр. Интересно, что квартиры под номерами 666 и 111 существенно поднимают стоимость одного квадратного метра. В тройку самых счастливых чисел попало также 777. Цена объектов под таким номером оказалась выше более чем на 10 процентов по отношению к другим предложениям на рынке.
Эксперты также обратили внимание на то, что в диапазоне от 11 до 14 самая низкая средняя стоимость у квартир под номером 13, а в подборке от 38 до 43 — у 40.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы найденные в канализации необычные предметы.
Видео дня. Что будет, если выстрелить в космосе
Истории , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
00:34
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
Безумный мир
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Самые быстрые самолеты в мире
17:30
Самые быстрые самолеты в мире
Вещи
Кошка нырнула в купель во время проповеди
00:23
Кошка нырнула в купель во время проповеди
Истории
Что будет, если выстрелить в космосе
10:05
Что будет, если выстрелить в космосе
Безумный мир
Злобный павиан скинул таксиста со стены дома
01:30
Злобный павиан скинул таксиста со стены дома
Безумный мир
Почему у нас любят вешать на стену ковры
03:21
Почему у нас любят вешать на стену ковры
Истории Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение