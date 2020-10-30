Названы счастливые номера квартир 

Эксперты агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости» провели исследование и назвали счастливые номера для квартир. Об этом сообщается в материалах, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты рассказали, что счастливыми номерами считаются те, в которых повторяется несколько одинаковых цифр. Интересно, что квартиры под номерами 666 и 111 существенно поднимают стоимость одного квадратного метра. В тройку самых счастливых чисел попало также 777. Цена объектов под таким номером оказалась выше более чем на 10 процентов по отношению к другим предложениям на рынке.

Эксперты также обратили внимание на то, что в диапазоне от 11 до 14 самая низкая средняя стоимость у квартир под номером 13, а в подборке от 38 до 43 — у 40.