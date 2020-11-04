Названо одно из самых важных слов в русском языке 

В русском языке множество слов, но лишь некоторые из них входят в число важных ценностей лексики, объяснила в интервью РИА Новости профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Милованова. Одним из таких слов, по мнению эксперта, для русских людей является слово «нет» и все его производные.
"Слово "нет" входит в первую десятку важных слов русского лексикона… Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание — это очень неожиданно и очень по-русски",
— отметила Милованова.
Как считает эксперт, несмотря на все изменения в русском языке, остается зона, являющаяся стабильной. А язык, как средство отражения и выражения базовых ценностей носителя реагирует на любые движения в его сознании.
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