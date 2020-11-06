На видео сняли падение метеорита на Кубани

Житель Краснодарского края запечатлел на видео падающий метеорит. Ролик опубликован на странице «Типичный Кропоткин» в Instagram.

На записи можно увидеть, как светящийся шар, который пересекает небо, а также несколько ярких вспышек. Вот, как автор подписал видео:

«Весь полет, конечно, заснять не успел, слишком неожиданно это было».

Он также отметил, что объект был «размером с футбольный мяч».

Видео было снято в поселке Кубань, а сам метеорит упал в районе Казанской горы.