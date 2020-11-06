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На видео сняли падение метеорита на Кубани

Анастасия Иванова
1 час назад
Житель Краснодарского края запечатлел на видео падающий метеорит. Ролик опубликован на странице «Типичный Кропоткин» в Instagram.
На записи можно увидеть, как светящийся шар, который пересекает небо, а также несколько ярких вспышек. Вот, как автор подписал видео:
«Весь полет, конечно, заснять не успел, слишком неожиданно это было».
Он также отметил, что объект был «размером с футбольный мяч».
Видео было снято в поселке Кубань, а сам метеорит упал в районе Казанской горы.
Эксперт телеканала «Кубань 24» подтвердил, что объект на записи является болидом — космическим телом, которому удалось вторгнуться в атмосферу Земли.
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