Познер заявил о «фашистских чертах» СССР 

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у СССР имелись фашистские черты. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online».
«Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты»,
— высказался журналист.
При этом Познер подчеркнул, что опасается фашизма. Однако он уверен, что Россия уже прошла через это.
«Ностальгия, которая существует у не очень многих людей, — ее опасаться не следует»,
— отметил Владимир Владимирович.
По словам журналиста, в какой-то степени он даже понимает подобную ностальгию. Тем не менее Познер уверен, что в США вероятность возникновения фашизма выше, чем в России, так как это «гораздо более наивная страна, куда менее прошедшая через сложные исторические пертурбации».
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