Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Рассекречены документы о лунной гонке между СССР и США 

Анна Арсеньева 2 часа назад
В "Роскосмосе" рассекретили документ, касающийся лунной гонки между СССР и США. На сайте корпорации появилась стенограмма заседания коллегии Министерства общего машиностроения, которое состоялось 8 мая 1969 года. Об этом пишет РИА Новости.
Из документа следует, что в один из ключевых моментов гонки в Советском Союзе задумались об отмене запуска станции Е-8-5 в случае, если не получится доставить лунный грунт на Землю раньше США.

"Если американцы ["Аполлон-11"] садятся 17 июня и пересылают нам грунт, если они его возьмут, они пришлют нам его, какие ваши предложения тогда? Как будет с программой [полета станций Е-8-5], если будет [ее] неудачный пуск в июне?"

— спросил министр общего машиностроения СССР Сергей Афанасьев главного конструктора КБ имени Лавочкина Георгия Бабакина.
По его словам, запуск Е-8-5 имеет "особое политическое значение":

"Если получится так, что машина сядет и этот грунтозаборщик начнет вместо грунта лунную атмосферу собирать, это будет позор".

Бабакин ответил, что, по его мнению, все равно необходимо провести запуск станции:

"Не будет ничего особенного, если мы произведем автоматическую поставку [грунта] позже [США]".

Запуск станции Е-8-5 14 июня 1969 года завершился аварией. Через месяц была удачно запущена "Луна-15". Однако она разбилась при посадке.
Ранее "Рамблер" сообщал, что взрыв вулкана около Сицилии попал на видео.
Комментарии 3
Истории , Видео , Сергей Афанасьев , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Турист чудом спасся от атаковавшего его крокодила
02:50
Турист чудом спасся от атаковавшего его крокодила
Безумный мир Люди
Вараны разнесли следящую за ними свинью
00:38
Вараны разнесли следящую за ними свинью
Безумный мир
Невероятные извержения вулканов, снятые на видео
11:02
Невероятные извержения вулканов, снятые на видео
Безумный мир
Балерина с Альцгеймером ожила, услышав музыку
01:42
Балерина с Альцгеймером ожила, услышав музыку
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
На дне Атлантики нашли тысячелетнюю дорогу
10:05
На дне Атлантики нашли тысячелетнюю дорогу
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение