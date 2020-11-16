"Роскосмосе" рассекретили документ, касающийся лунной гонки между СССР и США. На сайте корпорации появилась стенограмма заседания коллегии Министерства общего машиностроения, которое состоялось 8 мая 1969 года. Об этом пишет РИА Новости.

Из документа следует, что в один из ключевых моментов гонки в Советском Союзе задумались об отмене запуска станции Е-8-5 в случае, если не получится доставить лунный грунт на Землю раньше США.

"Если американцы ["Аполлон-11"] садятся 17 июня и пересылают нам грунт, если они его возьмут, они пришлют нам его, какие ваши предложения тогда? Как будет с программой [полета станций Е-8-5], если будет [ее] неудачный пуск в июне?"

— спросил министр общего машиностроения СССР Сергей Афанасьев главного конструктора КБ имени Лавочкина Георгия Бабакина.

По его словам, запуск Е-8-5 имеет "особое политическое значение":

"Если получится так, что машина сядет и этот грунтозаборщик начнет вместо грунта лунную атмосферу собирать, это будет позор".

Бабакин ответил, что, по его мнению, все равно необходимо провести запуск станции:

"Не будет ничего особенного, если мы произведем автоматическую поставку [грунта] позже [США]".

Запуск станции Е-8-5 14 июня 1969 года завершился аварией. Через месяц была удачно запущена "Луна-15". Однако она разбилась при посадке.