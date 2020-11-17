Стая опасных китов два часа таранила корабль 

Стая косаток окружила корабль неподалеку от побережья Португалии и начала его таранить. Нападение на судно длилось два часа, сообщает Newsweek.

Этот случай произошел в октябре, когда английский яхтсмен Дэвид Смит перегонял корабль из Франции в Гибралтар.

"Меня нелегко напугать, но это было страшно. Активнее всего были юные косатки — самые маленькие".

Он отметил, что стая из шести-семи косаток окружила корабль и начала его таранить. Тогда находящимся на судне людям пришлось связаться с береговой охраной — те посоветовали заглушить мотор и спустить парус.

Действо продолжалось два часа, а затем косатки внезапно перестали атаковать и уплыли.

Океанологи не понимают, почему внезапное нападение стай косаток за последние полгода численно увеличилось, ведь раньше такие случаи были крайне редки. Нетипичное поведение животных еще предстоит изучить специалистам.