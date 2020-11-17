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Стая опасных китов два часа таранила корабль 

Стелла Шмель 1 час назад
Стая опасных китов два часа таранила корабль
Фото: depositphotos.com
Стая косаток окружила корабль неподалеку от побережья Португалии и начала его таранить. Нападение на судно длилось два часа, сообщает Newsweek.
Этот случай произошел в октябре, когда английский яхтсмен Дэвид Смит перегонял корабль из Франции в Гибралтар.

"Меня нелегко напугать, но это было страшно. Активнее всего были юные косатки — самые маленькие".

Он отметил, что стая из шести-семи косаток окружила корабль и начала его таранить. Тогда находящимся на судне людям пришлось связаться с береговой охраной — те посоветовали заглушить мотор и спустить парус.
Действо продолжалось два часа, а затем косатки внезапно перестали атаковать и уплыли.
Океанологи не понимают, почему внезапное нападение стай косаток за последние полгода численно увеличилось, ведь раньше такие случаи были крайне редки. Нетипичное поведение животных еще предстоит изучить специалистам.
Ранее "Рамблер" писал, что голубь ушел с молотка за 145 миллионов рублей.
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Истории , Дэвид Смит , Newsweek
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