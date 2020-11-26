Невесту пристыдили за критику подарков на свадьбу 

Молодожены, устроившие свадьбу с размахом, обратили внимание на подарки, которые в честь торжества им преподнесли друзья. В частности, невесту задел презент от своей лучшей подруги. Она решила поделиться в Сети своим негодованием, но пользователи не разделили ее боевого настроя. На новость обратило внимание издание Mirror.

Молодожены в своем посте на Facebook подробно рассказали о торжестве, которое устроили в честь свадьбы. Все уже было заранее оплачено и гостям не нужно было думать о финансовой стороне вопроса. На фоне этого молодожены, видимо, ожидали больших вложений в презенты. Невеста же написала:

"Всем привет, кто-нибудь получал свадебный подарок, который был похож на пощечину?".

Речь идет о подарке лучшей подруги. Та подарила ей пару полотенец на пять фунтов стерлингов, чем, видимо, очень оскорбила новоиспеченных супругов.

Но пользователи не разделили ее негодования и назвали мелочной.

"Может, это все, что она могла себе позволить! Нужно радоваться, что человек хочет быть в этот день вместе с вами, а не смотреть на стоимость подарков",

— написал один из комментаторов.

Другие указали молодоженам, что им стоит порадоваться за то, что свадьба состоялась в принципе — на фоне пандемии этого могло не случиться.