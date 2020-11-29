Названы признаки опасных приложений на телефоне

Эксперт рассказал, как распознать потенциально опасное приложение в смартфоне. Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук назвал признаки приложений, которые могут воровать данные. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Специалист объяснил, что некоторые приложения могут пытаться завладеть чужими данными. Насторожить должны нетипичные запросы допусков и разрешений. Например, если приложение, включающее фонарик на телефоне, запрашивает доступ к контактам, фотографиям или телефонной книге.

Ющук обратил внимание, что антивирусные приложения тоже могут запрашивать личные данные, но с этим уже придется смириться.