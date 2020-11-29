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Названы признаки потенциально опасных приложений на телефоне 

Стелла Шмель 6 часов назад
Названы признаки опасных приложений на телефоне
Фото: depositphotos.com
Эксперт рассказал, как распознать потенциально опасное приложение в смартфоне. Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук назвал признаки приложений, которые могут воровать данные. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.
Специалист объяснил, что некоторые приложения могут пытаться завладеть чужими данными. Насторожить должны нетипичные запросы допусков и разрешений. Например, если приложение, включающее фонарик на телефоне, запрашивает доступ к контактам, фотографиям или телефонной книге.
Ющук обратил внимание, что антивирусные приложения тоже могут запрашивать личные данные, но с этим уже придется смириться.
Ранее "Рамблер" писал, что мужчина вернулся домой после собственной кремации.
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