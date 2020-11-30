Новый загадочный монумент нашли в Румынии 

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Загадочный металлический монолит обнаружили в Румынии. Об этом пишет Daily Mail.

Треугольный металлический столб нашли на холме Батка Доамней на севере Румынии. Он расположен около известной археологической достопримечательности города Пьятра-Нямц.

Кадр из видео

Недавно подобный монумент обнаружили сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов в пустыне штата Юта в США. Однако на днях он исчез.