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Новый загадочный монумент нашли в Румынии 

Анна Арсеньева 1 час назад
Новый загадочный монумент нашли в Румынии
Фото: Кадр из видео
Загадочный металлический монолит обнаружили в Румынии. Об этом пишет Daily Mail.
Треугольный металлический столб нашли на холме Батка Доамней на севере Румынии. Он расположен около известной археологической достопримечательности города Пьятра-Нямц.
Кадр из видео
Недавно подобный монумент обнаружили сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов в пустыне штата Юта в США. Однако на днях он исчез.
Ранее "Рамблер" рассказывал про загадочные явления, которые ставят ученых в тупик.
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