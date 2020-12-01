Космонавт пожаловался на нехватку нижнего белья 

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков попросил помочь ему с поиском нескольких комплектов нижнего белья «Камелия-С». Об этом следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Во время сеанса связи с Центром управления полетами космонавт поинтересовался, есть ли в наличии еще несколько комплектов нижнего белья:
«Я проверил свое белье "Камелия-С", у меня есть 5-6 наборов, я думаю, этого будет достаточно на 3-4 недели».
Сотрудник на Земле пообещал Кудь-Сверчкову, что обязательно это выяснит у специалистов.
Известно, что комплект "Камелия-С" состоит из фуфайки с короткими рукавами, трусов и носков.
Сергей Кудь-Сверчков прибыл на МКС вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым и американкой Кэтлин Рубинс. Экипажу предстоит пробыть на орбите до 9 апреля 2021 года. А для Сергея это первый полет в космос.
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