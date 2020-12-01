Самый одинокий слон в мире пообщался с сородичем 

Цейлонский слон Кааван из пакистанского зоопарка, также известный как самый одинокий слон в мире, впервые за восемь лет пообщался с сородичем. Об этом сообщает Daily Mail.

30 ноября животное прибыло в Камбоджу, а на следующий день познакомилось с местным слоном. Они поприветствовали друг друга, соединяясь хоботами через забор.

Кааван появился на свет на Шри-Ланке, однако в 1985 году власти страны подарили его Пакистану, чтобы укрепить отношения между странами. Спустя пять лет к нему подселили самку по кличке Сахели. В 2012 году она умерла, и Кааван снова остался один.

В мае 2020 года суд постановил, что слона должны забрать из зоопарка. Сотрудники заповедника планируют некоторые время держать Каавана в просторном вольере, а затем выпустить на охраняемую территорию заповедника.