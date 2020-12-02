Объяснено загадочное исчезновение монолита из пустыни

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Объяснено загадочное исчезновение металлического монолита из пустыни американского штата Юта. Фотограф из Колорадо Росс Бернардс сообщил, что видел четырех мужчин, которые демонтировали и увезли объект.

27 ноября Бернардс приехал с друзьями в Юту, чтобы снять монумент при помощи дрона. По словам очевидца, он увидел, как к монолиту подошли четверо мужчин, двое из которых начали толкать предмет ногами.

Фотограф отметил, что монолит упал и издал громкий звук. После этого один из незнакомцев сказал:

«Вот почему нельзя оставлять мусор в пустыне».

Затем четверо мужчин разобрали монолит на куски, погрузили его в машину и уехали.

«Когда они загружали его и уходили, они сказали: "Не оставляйте следов"»,

— рассказал фотограф.