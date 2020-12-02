Названы способы защиты от онлайн-мошенников 

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, как защититься от онлайн-мошенников. Он дал советы пользователям в беседе с Nation News.

По словам эксперта, не стоит сохранять пароли от личных кабинетов и социальных сетей: лучше вводить их каждый раз вручную. Кроме того, опасность может представлять автоматический платеж:

"Как только вы подключили услугу автоплатеж, вы дали возможность вредоносным компьютерным программам проникнуть в ваш телефон для совершения каких-либо противоправных действий. Однозначно также возможна спам-реклама".

Виталий Вехов посоветовал подключить себе оповещения обо всех проводимых операциях. Если пришло сообщение с информацией о платеже, который вы не совершали, необходимо заблокировать карту, позвонив в банк:

"Подчеркну, по телефону, указанному на тыльной стороне карты, а не на сайте".

Кроме того, специалист добавил, что при регистрации на зарубежных сайтах транснациональные корпорации получают доступ к данным пользователя.