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Как и почему разговаривают попугаи 

Стелла Шмель 4 часа назад
На тему умственных способностей попугаев существует множество споров. Пока одни считают их "всего лишь" птицами, другие уверены — они обладают способностью анализировать информацию и учиться новым вещам, думать и даже осознанно вести диалог.
Правда, пока научно это не удалось доказать, но история одного из попугаев жако заставляет задуматься об удивительных способностях попугаев не только копировать человеческую речь, но и понимать, какой смысл люди вкладывают в те или иные слова.
Ранее "Рамблер" писал, что нелепые провалы иностранных шпионов в СССР.
Истории , Видео
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