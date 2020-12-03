Найден третий монолит 

В США появился еще один монолит. Он был обнаружен на горе в Калифорнии, сообщает издание Atascadero News.

По данным газеты, еще один похожий монолит был найден на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро. Трехсторонний монолит сварен при помощи заклепок на каждом из углов, который прикрепляет боковые панели, внутри к стальной раме.

Вес монолита составляет приблизительно 90 килограммов.

Пока неизвестно, как монолит оказался на вершине горы, но местный турист уверен в одном — его раньше там не было.