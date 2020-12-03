Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Найден третий монолит 

Стелла Шмель 2 часа назад
В США появился еще один монолит. Он был обнаружен на горе в Калифорнии, сообщает издание Atascadero News.
По данным газеты, еще один похожий монолит был найден на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро. Трехсторонний монолит сварен при помощи заклепок на каждом из углов, который прикрепляет боковые панели, внутри к стальной раме.
Вес монолита составляет приблизительно 90 килограммов.
Пока неизвестно, как монолит оказался на вершине горы, но местный турист уверен в одном — его раньше там не было.
Ранее "Рамблер" писал, что были найдены похитители монолита в штате Юта.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Как и почему разговаривают попугаи
04:14
Как и почему разговаривают попугаи
Истории
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение