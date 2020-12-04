Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана

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Исторические личности, чья тайна исчезновения не разгадана до сих пор 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Пропажи без вести — нередкое явление. Люди уходят и не возвращаются, и в некоторых случаях их гибель остается загадкой. Иногда эти дела раскрывают и доводят до конца, но в некоторых случаях это сделать невозможно.
Пропажи без вести касаются как простых людей, так и знаменитостей. Загадка исчезновения некоторых известных исторических личностей не разгадана до сих пор, поэтому поклонники строят различные конспирологические теории о том, куда пропадают люди. Одни уверены, что известные личности насолили кому-то, поэтому погибли, а другие утверждают, что человек просто устает от всеобщего внимания и инсценировал пропажу для того, чтобы его оставили в покое. Смотрите видео и узнайте о тайных исчезновениях известных людей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в США появился третий загадочный монолит.
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