Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана

Пропажи без вести — нередкое явление. Люди уходят и не возвращаются, и в некоторых случаях их гибель остается загадкой. Иногда эти дела раскрывают и доводят до конца, но в некоторых случаях это сделать невозможно.

Пропажи без вести касаются как простых людей, так и знаменитостей. Загадка исчезновения некоторых известных исторических личностей не разгадана до сих пор, поэтому поклонники строят различные конспирологические теории о том, куда пропадают люди. Одни уверены, что известные личности насолили кому-то, поэтому погибли, а другие утверждают, что человек просто устает от всеобщего внимания и инсценировал пропажу для того, чтобы его оставили в покое. Смотрите видео и узнайте о тайных исчезновениях известных людей.