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Новый таинственный монолит нашли в Великобритании 

Анна Арсеньева 6 часов назад
На острове Уайт в Великобритании появился еще один загадочный монолит. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Это уже четвертый подобный объект. Ранее аналогичные монолиты нашли в США и Румынии.
Столб около трех метров в высоту обнаружил местный житель Тон Данфорд. В воскресенье утром он выгуливал собаку вместе со своей девушкой, и они наткнулись на монолит с зеркальной отражающей поверхностью. Как рассказал мужчина, он знал о предыдущих находках и сразу же его распознал.

"Человек, который поставил его там, знает, что делает. Он действительно отражает свет. Это все кто-то подшучивает, не верю я в конспирологические теории", — сказал Тон Данфорд.

Через полчаса, после того, как они обнаружили объект, на пляже уже образовалась толпа местных.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найден третий монолит.
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