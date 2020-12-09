Животные, которые совершили настоящий подвиг 

И домашние питомцы, и дикие звери не перестают удивлять, развлекать и восхищать нас своими забавными выходками. Но в сложных ситуациях животные проявляют не только находчивость, но и настоящее мужество. Они вступают в схватку, защищая детенышей или своих друзей (в том числе и другого вида), а иногда бескорыстно помогают и другим братьям меньшим, попавшим в беду. В этом видеоролике собраны самые невероятные истории животных-супергероев.