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Раскрыта главная загадка атмосферы Солнца 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Раскрыта главная загадка Солнца
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Колорадо совместно с Центром космических полетов НАСА выяснили, почему солнечная атмосфера на миллионы градусов горячее, чем сама поверхность звезды. Об этом сообщает Tech Explorist.
После миссии IRIS астрономам стало доступно сверхточное изображение Солнца. Благодаря ему ученые обнаружили необычное явление в солнечном ветре. В ходе исследования вокруг звезды были найдены очаги сверхгорячей плазмы.
Оказалось, что теплообмен на поверхности Солнца добавляет энергию магнитным полям. Они нагревают плазму. При этом магнитные поля плазменных нитей разрушаются и излучают накопленную магнитную энергию. Плазма перегревается, в результате чего атмосфера становится горячее.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в США обнаружили новый опасный супервулкан.
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