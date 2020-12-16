Врач стал отцом девяти тысяч детей от пациенток 

Американский врач Филипп Певен из города Детройт на протяжении 40 лет оплодотворял пациенток. Медик стал отцом около девяти тысяч детей. Об этом пишет газета The Sun.

104-летний мужчина работал семейным доктором и регулярно становился донором спермы для пациенток, желающих забеременеть.

Об этом никто не знал, пока одна из его биологических дочерей, 61-летняя Джейми Холл, не решила найти своего отца и сделать ДНК-тест. С помощью биотехнологической компании 23andMe она нашла своих братьев и сестер.

"Все мы родились в одной больнице, а Певен указан в наших свидетельствах о рождении как акушер и гинеколог, а не отец", — рассказала американка.

Врач рассказал, что донорами также были его коллеги. Сам он назвал себя пионером в сфере искусственного оплодотворения, так как занимался этим с 1947 года.

Филипп Певен признался, что тогда не мог предположить, что спустя время можно будет определить родство через ДНК-тестирование: