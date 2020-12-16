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Врач стал отцом девяти тысяч детей от пациенток 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Врач стал отцом девяти тысяч детей от пациенток
Фото: depositphotos.com
Американский врач Филипп Певен из города Детройт на протяжении 40 лет оплодотворял пациенток. Медик стал отцом около девяти тысяч детей. Об этом пишет газета The Sun.
104-летний мужчина работал семейным доктором и регулярно становился донором спермы для пациенток, желающих забеременеть.
Об этом никто не знал, пока одна из его биологических дочерей, 61-летняя Джейми Холл, не решила найти своего отца и сделать ДНК-тест. С помощью биотехнологической компании 23andMe она нашла своих братьев и сестер.

"Все мы родились в одной больнице, а Певен указан в наших свидетельствах о рождении как акушер и гинеколог, а не отец", — рассказала американка.

Врач рассказал, что донорами также были его коллеги. Сам он назвал себя пионером в сфере искусственного оплодотворения, так как занимался этим с 1947 года.
Филипп Певен признался, что тогда не мог предположить, что спустя время можно будет определить родство через ДНК-тестирование:

"Я никогда не думал, что такое станет возможно. Это же настоящая сказка, так ведь?".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка вышла замуж за чемодан.
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