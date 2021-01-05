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Почему в СССР пили из одного стакана и не болели 

Катерина Саломе 1 час назад
Вендинговые автоматы с газировкой — один из символов советской эпохи. Они стояли в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах, кинотеатрах, универмагах и просто на улицах. Многие до сих пор помнят сколько стоила такая газировка и какой была на вкус. Популярность их была феноменальной. Но кое-что с этими советскими автоматами было не так — они предлагали только один или два стеклянных стакана для всех. Впрочем, это мало кого смущало.
Смотрите видео и узнаете, почему все пили из одного стакана, но при этом не болели.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему на Руси боялись вековух.
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