Почему в СССР пили из одного стакана и не болели 

Вендинговые автоматы с газировкой — один из символов советской эпохи. Они стояли в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах, кинотеатрах, универмагах и просто на улицах. Многие до сих пор помнят сколько стоила такая газировка и какой была на вкус. Популярность их была феноменальной. Но кое-что с этими советскими автоматами было не так — они предлагали только один или два стеклянных стакана для всех. Впрочем, это мало кого смущало.

Смотрите видео и узнаете, почему все пили из одного стакана, но при этом не болели.