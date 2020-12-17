Автогонщик поднял с затонувшего корабля сокровища

Некоторое время назад Британский Адмиралтейский суд рассмотрел дело о 60 тоннах серебра, поднятых с затонувшего корабля времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание The Times.

В 1942 году британский лайнер Tilawa вышел из Бомбея с 732 пассажирами и грузом серебра, который предстояло доставить в Южную Африку для изготовления монет. Однако судно обстреляла японская подводная лодка. После попадания двух торпед лайнер затонул.

О серебре, стоимость которого оценивалась в 32 миллиона фунтов стерлингов (3,1 миллиарда рублей), вспомнили лишь спустя 70 лет. И в 2012 году 67-летний автогонщик Росс Хайетт решил заняться поиском сокровищ, основав компанию Argentum Exploration. И спустя два года ему удалось найти место, где погибла Tilawa.

Подъем серебра занял шесть месяцев и велся в строжайшей секретности. Серебро было решено перевозить обходным путем, огибающим всю Африку.

Однако Росс не знал, что помимо него, серебро с Tilawa искала американская компания Odyssey Marine Exploration. И когда компания узнала, что их опередили, власти ЮАР подали в суд. Они заявили, что серебро предназначалось южноафриканскому монетному двору и потому должно считаться собственностью правительства ЮАР.

16 декабря британский Адмиралтейский суд вынес решение, что груз Tilawa предназначался для коммерческих, а не государственных целей, и, следовательно, претензии ЮАР лишены оснований. Сообщается, что Росс Хайетт ведет переговоры с властями ЮАР.