Как в школах Германии преподают Вторую мировую 

Для многих является очевидным фактом, что СССР одержал победу над Германией. В России День Победы отмечают с особым размахом, чтят и помнят свою страну. Однако в других школах не так детально рассказывают о Второй мировой войне. Смотрите видео и узнайте, как это преподают в Германии.

Дело в том, что в этой стране все факты оставляют правдивыми, но войне уделяют не такое большое внимание. Из-за этого дети в Германии знают не так много о Второй мировой. Старшие поколения осведомлены, так как слышали о том, что происходило от своих родственников, а новые поколения уже знают об этом гораздо меньше.