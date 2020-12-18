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Как в школах Германии преподают Вторую мировую 

Елизавета Назарова 51 минуту назад
Для многих является очевидным фактом, что СССР одержал победу над Германией. В России День Победы отмечают с особым размахом, чтят и помнят свою страну. Однако в других школах не так детально рассказывают о Второй мировой войне. Смотрите видео и узнайте, как это преподают в Германии.
Дело в том, что в этой стране все факты оставляют правдивыми, но войне уделяют не такое большое внимание. Из-за этого дети в Германии знают не так много о Второй мировой. Старшие поколения осведомлены, так как слышали о том, что происходило от своих родственников, а новые поколения уже знают об этом гораздо меньше.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, как Великобритания скрывала связь с Гитлером от СССР.
Истории , Видео
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