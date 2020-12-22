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BBC выбрал лучшую песню года 

Мария Грибова 4 часа назад
BBC выбрал лучшую песню года
Фото: Кадр из клипа WAP
Песня WAP американских рэп-исполнительниц Cardi B и Megan Thee Stallion признана композицией года по версии BBC. Издание опубликовало рейтинг лучших синглов и альбомов за 2020 год.
Композиция WAP также заняла лидирующие позиции в различных хит-парадах в Европе и США, а также стала лидером по количеству запросов в Google.
На втором месте, по версии BBC, оказался ремикс на трек Savage от Megan Thee Stallion и американской певицы Beyonce.
А на третьей строчке — People I've Been Sad от французской исполнительницы Christine and the Queens.
Альбомом года признан релиз Fetch The Bolt Cutters американской исполнительницы Фионы Эппл. На втором месте — уроженка Лос-Анджелеса Фиби Бриджерс с пластинкой Punisher. Третью строчку занял альбом Folklore от американской поп-звезды Тейлор Свифт.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне назвали самое популярное слово 2020 года.
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Истории , Фиона Эппл , Google
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