BBC выбрал лучшую песню года 

Песня WAP американских рэп-исполнительниц Cardi B и Megan Thee Stallion признана композицией года по версии BBC. Издание опубликовало рейтинг лучших синглов и альбомов за 2020 год.

Композиция WAP также заняла лидирующие позиции в различных хит-парадах в Европе и США, а также стала лидером по количеству запросов в Google

На втором месте, по версии BBC, оказался ремикс на трек Savage от Megan Thee Stallion и американской певицы Beyonce.

А на третьей строчке — People I've Been Sad от французской исполнительницы Christine and the Queens.