BBC выбрал лучшую песню года 

Песня WAP американских рэп-исполнительниц Cardi B и Megan Thee Stallion признана композицией года по версии BBC. Издание опубликовало рейтинг лучших синглов и альбомов за 2020 год.
Композиция WAP также заняла лидирующие позиции в различных хит-парадах в Европе и США, а также стала лидером по количеству запросов в Google.
На втором месте, по версии BBC, оказался ремикс на трек Savage от Megan Thee Stallion и американской певицы Beyonce.
А на третьей строчке — People I've Been Sad от французской исполнительницы Christine and the Queens.
Альбомом года признан релиз Fetch The Bolt Cutters американской исполнительницы Фионы Эппл. На втором месте — уроженка Лос-Анджелеса Фиби Бриджерс с пластинкой Punisher. Третью строчку занял альбом Folklore от американской поп-звезды Тейлор Свифт.
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