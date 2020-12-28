Американский рыбак поймал губана-таутогу рекордного размера у берегов Нью-Джерси.

Крупная рыба клюнула, когда Крис Салливан забросил удочку с судна в районе мыса Кейп-Мей. Мужчине понадобилась всего минуту, чтобы вытащить добычу из воды.

На берегу таутогу измерили при помощи весов, сертифицированных для использования в программе рыболовных рекордов штата Нью-Джерси. Как оказалось, рыба весит 11,567 килограмма, что на 85 граммов превышает рекорд штата, державшийся с 2015 года.

Губаны-таутоги водятся у атлантического побережья Северной Америки. Обычно они прячутся среди камней и других объектов, лежащих на дне, в которых может запутаться леска. Из-за этого рыбу довольно сложно поймать.