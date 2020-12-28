Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Эксперт назвал ненужные в будущем профессии 

Анна Арсеньева 24 минуты назад
Эксперт назвал ненужные в будущем профессии
Фото: depositphotos.com
Президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, какие профессии могут стать ненужными через десять лет. Об этом сообщает газета "Известия".
По мнению специалиста, в будущем высок риск, что станут не востребованы бухгалтера, так как случится массовый переход на электронный документооборот. Также высокий риск стать ненужными у водителей-дальнобойщиков и таксистов.

«Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время», — считает эксперт.

Кроме того, развитие технологий в ближайшие годы может повлиять на работу преподавателей иностранных языков. По словам Алексея Захарова, сейчас растет эффективность электронных сервисов для перевода.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России объявили нового самого богатого человека страны.
Видео дня. Невероятные случаи выживания в джунглях
Комментарии 3
Истории , Алексей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Разоблачение самых жутких фотографий
04:47
Разоблачение самых жутких фотографий
Безумный мир
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
10:26
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
Истории
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение