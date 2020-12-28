Эксперт назвал ненужные в будущем профессии 

Президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, какие профессии могут стать ненужными через десять лет. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению специалиста, в будущем высок риск, что станут не востребованы бухгалтера, так как случится массовый переход на электронный документооборот. Также высокий риск стать ненужными у водителей-дальнобойщиков и таксистов.

«Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время», — считает эксперт.

Кроме того, развитие технологий в ближайшие годы может повлиять на работу преподавателей иностранных языков. По словам Алексея Захарова, сейчас растет эффективность электронных сервисов для перевода.