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Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле 

Елизавета Назарова 58 минут назад
Самым мощным оружием на Земле считается кобальтовая бомба, но ее не существует. Это ядерное оружие, от которого местность получает сильное радиоактивное облучение, несмотря на небольшой размер самого взрыва.
Впервые идея кобальтовой бомбы возникла в 1950 году. Ученый Лео Силард предположил, что такое оружие уничтожит все человечество и может стать "Машиной судного дня". Дело в том, что кобальт обеспечивает длительное радиоактивное заражение и высокоактивен. При взрыве кобальтовой бомбы радиационное заражение будет обеспечено по всей поверхности Земли в течение нескольких месяцев.
Смотрите видео и узнайте, что может произойти при взрыве самого опасного оружия на планете.
Ранее "Рамблер" сообщал, что немцы хотели захватить Кавказ с помощью химоружия.
Истории , Видео , Лео Силард
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