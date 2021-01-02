Как выглядит гигантский континентальный кролик 

Гигантский континентальный кролик называется таковым не просто так — его размеры действительно поражают. В былую пору на эту породу кроликов возлагали надежды фермеры. Они пытались разводить этих зверей, обеспечив себе внушительный запас мяса. Но оказалось, что эти кролики куда более прожорливы, чем кажется на первый взгляд, поэтому с точки зрения разведения содержать их оказалось невыгодно, и фермеры забросили эту затею.

Однако в качестве домашнего питомца некоторые все же решаются завести такого кролика. Одним из самых известных в Сети гигантских континентальных кроликов является Ральф, который живет в Англии. Его хозяйка Полина Грант купила зверька на рынке еще крошкой, тогда она даже не подозревала, что из него вырастет кролик внушительных размеров.