Кот со странной мордой покорил Сеть 

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Восьмилетний кот по кличке Орешек покорил социальные сети благодаря необычной форме морды. У животного есть есть аккаунты в TikTok и Instagram.

Его хозяин — 20-летний молодой человек по имени Сидни. Он забрал кота из приюта. Питомец попал туда после смерти предыдущих хозяев.

«Я моментально в него влюбился и понял, что хочу забрать его домой», — рассказал Сидни изданию Metro.

В приюте для животных, где жил Орешек, сказали, что он таким родился.