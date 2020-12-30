Кот со странной мордой покорил Сеть 

Восьмилетний кот по кличке Орешек покорил социальные сети благодаря необычной форме морды. У животного есть есть аккаунты в TikTok и Instagram.
Его хозяин — 20-летний молодой человек по имени Сидни. Он забрал кота из приюта. Питомец попал туда после смерти предыдущих хозяев.
«Я моментально в него влюбился и понял, что хочу забрать его домой», — рассказал Сидни изданию Metro.
В приюте для животных, где жил Орешек, сказали, что он таким родился.
@oldboypeanut
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